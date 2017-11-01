Новые LADA Granta и Renault Logan будут построены на одной платформе

Самара, , 09:32 — REGNUM В основу новой версии LADA Granta ляжет обновленная платформа Global Access, на базе которой будет построена следующая модель Renault Logan, об этом 31 октября сообщило издание «Русский автомобиль».

Издание пишет, что информацию ему предоставили источники, имеющие отношение к «АвтоВАЗу». В сообщении также указывается, что в 2018 году будет выпущена обновленная версия Granta FL, небольшие изменения коснутся внешнего облика машины.

После этого брэнд Kalina прекратит свое существование, а в 2021 году «АвтоВАЗ» выпустит совершенно новый автомобиль под маркой Granta New, на модернизированном шасси Global Access.

На должность главного инженера проекта назначен Василий Батищев, который ранее работал над созданием автомобилей LADA Granta и LADA Granta Liftback, а на должность руководителя — Ольга Бажанова, ранее занимавшаяся Priora.

Инсайдеры также сообщают, что сейчас проекты LADA 4×4 и LADA Granta New являются для руководство предприятия приоритетными, обсуждение по ним проводится ежедневно.

Напомним, в основу LADA Granta легла та же платформа, на базе которой был построен автомобиль Kalina. Первый серийный автомобиль сошел с конвейера завода в мае 2011 года, а на рынок компания выпустила модель в декабре 2011-го.

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