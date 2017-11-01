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Новая версия трактора «Кировец» будет поставляться в страны ЕС

Техника

«Петербургский тракторный завод» презентовал новую модель К-424

Новая версия трактора «Кировец» будет поставляться в страны ЕС
Иллюстрация: Kirovets-ptz.com
Трактор «Кировец» К-424

Санкт-Петербург, 1 ноября 2017, 09:00 — REGNUM  Кировский завод Санкт-петербурга выпустил новую версию трактора «Кировец», модель К-424 будет производиться серийно, предприятие намерено поставлять трактор в страны ЕС, об этом 1 ноября сообщил портал «Экономика сегодня».

«Кировец» представляет собой сельскохозяйственный трактор, он относится к пятому тяговому классу. Машина может выполнять различные работы, в том числе — дорожно-строительные, землеройные, мелиорационные и другие.

Мощность силовой установки трактора составляет 240 л.с., масса машины — 11 тонн. Издание пишет, что в разработку и серийное производство машины было вложено 700 млн рублей.

Как сообщил журналистам руководитель «Петербургского тракторного завода» Сергей Серебряков, компания планирует захватить половину российского рынка в сегменте тракторов третьего, четвертого и пятого классов тяги.

Напомним, «Кировец"был разработан советскими инженерами в кратчайшие сроки — постановление правительства СССР вышло в августе 1961 года и уже декабре был выпущен эскизный проект.

Технический проект конструкторы защитили в январе 1962 года, в 1963 году завод выпустил 50 экземпляров модели К-700, а уже в 1966 объем выпуска вырос до 3820 ед. В 1969 году на 40-м Парижской выставке сельскохозяйственных машин трактор был признан самым мощным колесным трактором в мире.

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