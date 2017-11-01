В автопарке Балашихи появились 50 новых автобусов

Балашиха, Московская область, , 07:20 — REGNUM В Балашихе с начала текущего года в автопарке общественного транспорта появились 50 новых автобусов и маршрутных такси. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета со ссылкой на начальника управления транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха Андрея Платонова.

«Автопарк общественного транспорта на муниципальных маршрутах в 2017 году в Балашихе пополнили более 50 автобусов и маршрутных такси, — сказал Платонов. — Новые автобусы появились более чем на 10 маршрутах».

Автобусы вышли на маршруты от улицы Майкла Лунна до станции Салтыковская и от микрорайона Никольско-Трубецкое до станции Никольское через центр Балашихи.

Также новые машины обслуживают микрорайоны Павлино, Ольгино, Купавна, Кучино, Железнодорожный, жилой массив «Южный» и деревню Русавкино-Романово.

Кроме того, до конца текущего года в Балашихе обновят автопарк Автоколонны № 1377 — филиала «Мострансавто». Эта компания обслуживает порядка 40 маршрутов на территории города.

«В Балашихе пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляют десять автопредприятий, — отметил Платонов. — Их автопарк насчитывает более 740 автобусов малого, среднего и большого класса. Городские автопредприятия обслуживают 92 маршрута».

Ранее сообщалось, что в 22-х муниципальных образованиях Московской области на маршруты вышли первые 150 автобусов в рамках обновления автопарка «Мострансавто». Машины направили на самые загруженные маршруты. Все 1758 новых автобусов поставят в регион до марта 2018 года.

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