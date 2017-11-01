Китай перебросил «квантовые сети» до столицы провинции Ухань

Ухань, Китай, , 03:04 — REGNUM Сеть квантовой телекоммуникации была введена в эксплуатацию в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане, сообщает 31 октября газета «Жэньминь жибао».

Заместитель директора Четвертого института компании China Aerospace Science and Industry Corporation У Сяофэн заявил, что сеть в настоящий момент используется для коммуникации между правительственными службами Уханя, а также является первой подобного рода линией в центральной части Китая.

Согласно государственному плану, сеть будет связана с другими подобными городскими сетями вдоль реки Янцзы.

Квантовая линия связи также строится между Уханем и столицей провинции Аньхой гордом Хэфэй.

Аньхой входит в 2 тыс. километровую линию квантовой связи Китая, известную иначе, как магистраль Цзин-Ху (сокр. От Пекин-Шанхай — прим ИА REGNUM ). Она соединяет Пекин, Цзинань, Хэфэй и Шанхай. Эта линия является первой в мире, использующей технологию квантовой связи.

Напомним, что в настоящий момент, как утверждают китайские ученые, они близки к технологическому прорыву в области квантовой коммуникации, что позволит увеличить расстояние между ретрансляторами сигнала до 500 км с текущих 80 км.

Квантовая связь обеспечивает крайне высокую степень безопасности передачи данных. Она не поддается прослушке благодаря особому принципу шифрования, основанному на физическом принципе неопределенности Гейзенберга.

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