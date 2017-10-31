Шестиколесный пикап от Ford доступен по цене Ferrari

Лас-Вегас, США, , 13:02 — REGNUM Презентация полноприводного шестиколесного пикапа VelociRaptor состоялась в американском Лас-Вегасе. Цена на необычный автомобиль начинается от $295 тыс., сообщает Motor Authority.

Пикап, созданный на базе Ford F-150 Raptor SuperCrew, был показан на специализированном шоу автомобилей и оборудования SEMA. Создатель VelociRaptor 6×6 — тюнинговая компания Hennessey Performance.

Базовая версия автомобиля оснащена двигателем мощностью 450 л.с. Предусмотрена модификация с битурбированным мотором V-6 мощностью 605 л.с.

Стоимость более мощной комплектации начинается от $312 тыс. При этом популярная модель Ferrari — 812 Superfast — предлагается, по данным Car And Driver, за $315 тыс.

Жители США уже могут заказать VelociRaptor 6×6 через Hennessey Performance или некоторых дилеров Ford. Автомобильное ателье Hennessey Performance Engineering, специализирующееся на спортивных авто, основано в 1991 году в Хьюстоне, штат Техас.

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