Ил-276: в России появится «младший брат» транспортника Ил-76

Москва, , 12:46 — REGNUM Первый полет нового среднего военно-транспортного самолета (СВТС) под рабочим названием Ил-276 планируется в первом квартале 2023 года, заявил руководитель программы в ПАО «Ил» Игорь Бевзюк 31 октября в интервью ТАСС.

История проекта, по словам Бевзюка, изначально складывалась непросто. Перед распадом СССР, в конце 80-х годов, у конструкторов уже был проработан облик новой машины, которая должна была придти на смену морально устаревающим Ан-12.

В то время проект КБ «Ильюшин» был отложен в пользу Ан-70, проекта конструкторского бюро «Антонов». В дальнейшем Ан-70 был признан тупиком, и было принято решение вернуться к проекту конструкторов «Ильюшина», на фоне выраженного интереса к самолету индийских военных.

После долгого периода согласования требований к совместному российско-индийскому самолету МТА (Multipurpose Transport Aircraft), выяснилось, что риски, связанные с реализацией некоторых индийских запросов, довольно высоки, и проект был «заморожен».

В 2014 году ОКБ Ильюшина совместно с Минобороны РФ предложило разработать средний военно-транспортный самолет без учета индийских требований. Работа в КБ над проектом СТВС ведется исключительно на базе российских стандартов.

«С декабря мы приступаем к эскизному проектированию Ил-276. Завершение конструкторских работ, подготовку производства и первый вылет мы планируем в первом квартале 2023 года», — сообщил Игорь Бевзюк.

Комментируя сроки окончания работы над машиной, руководитель программы сказал: «Это 2025 год с началом серийных поставок в войска в 2026 году».

Описывая перспективную модель, Бевзюк раскрыл некоторые особенности будущего «младшего брата Ил-76»:

«Это будет традиционная компоновка для военно-транспортного самолета: однофюзеляжный высокоплан с Т-образным хвостовым оперением, с двумя двигателями, находящимися под крылом», — сообщил он журналистам.

Этот рамповый самолет, по словам представителя КБ, сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов, из него можно будет выбрасывать десант, а также воздушное судно можно будет использовать для работ, связанных с доставкой грузов при спасательных операциях, ЧС и т. п.

По словам Бевзюка, в качестве головного завода-изготовителя Ил-276 определен ульяновский «Авиастар».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МС-21−300, новый российский среднемагистральный пассажирский самолёт совершил 17 октября свой первый беспосадочный перелёт с аэродрома Иркутского авиационного завода на аэропорт в подмосковном Жуковском.

Следует отметить, что МС-21−300 вмещает от 163 до 211 пассажиров, это позволяет занять самый востребованный сектор рынка авиаперевозок. Добавим, эта машина — самолет нового поколения, он предлагает более комфортные условия перелетов, благодаря самому большому (в классе узкофюзеляжных самолетов) диаметру фюзеляжа.