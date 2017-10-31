Сотрудник Microsoft воспользовался браузером Google на презентации Azure

Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Сотрудник компании Microsoft воспользовался браузером Google Chrome после того, как «майкрософтовский» браузер Edge завис.

Курьёз произошёл во время презентации облачного сервиса Azure. Прямая трансляция велась на YouTube-канале конференции Microsoft Ignite.

Сотрудник хотел показать зрителям, как работает облачный сервис от Microsoft. Сначала он пытался сделать это через браузер Edge. Однако после того как тот завис, он решил скачать Google Chrome.

Процесс установки браузера также попал в трансляцию, а зрители стали смеяться на этой ситуацией.

После того, как браузер был установлен, ведущий продолжил презентацию.

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