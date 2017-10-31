Skoda отзывает в России кроссоверы Yeti из-за дефекта стойки

Москва, , 10:12 — REGNUM Компания «Фольксваген Груп Рус» являющаяся официальным представителем Skoda в России, отзывает 117 кроссоверов Yeti из-за проблем с левой стойкой, под отзыв попали машины, проданные в 2017 году, об этом 31 октября сообщила пресс-служба «Росстандарта».

Компания сообщает, что у этих автомобилей может иметь место производственный дефект, выражающийся в отсутствии усилителя на левой стойке.

ООО «Фольксваген Груп Рус» намерено довести до клиентов информацию о необходимости посещения сервисных центров путем рассылки писем или телефонных звонков.

На сайте Росстандарта опубликован список VIN-кодов автомобилей, автовладельцы могут самостоятельно проверить, попало ли их транспортное средство под отзывную кампанию.

В сервисных центрах дилеров будет произведена необходимая доработка стойки. Сообщается, что все работы будут осуществляться за счет компании-производителя.

Напомним, в августе 2017 года Skoda объявила об отзыве в России 3463 автомобилей из-за проблем с системами безопасности. Под отзыв также попали и автомобили модели Yeti, выпущенные в 2017 году.

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