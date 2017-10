IPhone SE стал популярнейшим смартфоном в России

Москва, , 10:11 — REGNUM По результатам анализа продаж августа-сентября 2017 года, iPhone SE компании Apple обошел прежнего лидера, Samsung Galaxy J1, и оттеснил корейского конкурента на второе место, сообщает 30 октября ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

О борьбе двух гигантов на рынке смартфонов, компаний Apple и Samsung, Муртазин рассказал изданию «Ведомости». По словам аналитика, весь 2016 год пальма первенства по продажам принадлежала другому смартфону Apple — iPhone 5s, однако Samsung Galaxy J1 вышел вперед в феврале 2017 года. Теперь вперед вырвался еще один продукт Apple.

Отмечается, что модель iPhone SE уже не самая новая в линейке устройств американской компании, однако ее версия с 32-мя гигабайтами памяти «на борту» появилась лишь в марте 2017 года. В настоящее время смартфон можно приобрести в розницу менее, чем за 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее в пресс-службе антимонопольной службы России (ФАС) сообщали, что в связи с большим количеством поступивших жалоб на цену смартфона iPhone 8 в России (по отношению к ценам в других странах) ведомство собирается провести проверку ценообразования на этот продукт Apple на территории РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что старт продаж новых моделей смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus в России провалился, никакого былого ажиотажа по этому поводу отмечено не было. Если свежевыпущенные iPhone 7 и iPhone 7 Plus были раскуплены в свое время на месяц вперед, то iPhone 8 и iPhone 8 Plus в России совершенно спокойно можно приобрести у дилеров без каких-либо задержек.