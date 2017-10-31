Правительство РФ поддержит индустрию электромобилей

Москва, , 09:57 — REGNUM Правительство РФ разослало в различные министерства и компании письмо, в котором обозначило свои намерения поддержать индустрию электромобилей, об этом 31 октября сообщили «Известия».

Издание пишет, что письмо было разослано в рамках поручения, данного вице-премьером Аркадием Дворковичем. Помимо ведомств оно также было направлено в различные госкорпорации, такие как «Ростех», «Россети» и «ГЛОНАСС».

Отмечается, что такие меры поддержки могут оказаться беспрецедентными, правительство предлагает выделять для их реализации субсидии, также покупателям будут предложены программы льготного кредитования и лизинга.

Не исключается вариант, при котором госкомпании обяжут покупать электрокары, возможно, будут введены минимальные квоты. До конца ноября 2017 года правительство намерено создать специальную комиссию, которая будет заниматься разработкой программы и конкретных мер.

Сообщается также, что власти намерены поддержать как отечественных, так и иностранных производителей. Что касается системы ЭРА-ГЛОНАСС, то она должна будет устанавливаться на электрокары в упрощенном порядке.

Напомним, 25 октября 2017 года ИА REGNUM сообщило о том, что глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия, как и другие страны, в ближайшее время будет двигаться в направлении увеличения доли электромобилей.

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