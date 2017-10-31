До метро на беспилотнике: Ликсутов озвучил футуристические планы Москвы

Москва, , 00:12 — REGNUM Заделы, вложенные в техническое задание на новые электробусы позволят Москве перейти на беспилотный городской транспорт, убеждён глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Об этом он заявил 30 октября в ходе общественных слушаний, посвященных судьбе электрического транспорта столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы считаем, что электрический транспорт будет доминировать как вид городского транспорта над другими видами. И, конечно, когда мы закупаем электробусы, понятно, что не сейчас и не в ближайшие три-пять лет, но мы понимаем, что электрический автобус — это тот автобус, который в будущем, возможно, будет работать без водителя», — заявил Ликсутов.

Помимо футурологических идей, ответственные за развитие общественного транспорта столицы лица держат в уме и утилитарные проблемы современности. В частности, Максим Ликсутов убежден, что московский заказ на развитие электрического транспорта даст толчок и откроет новые возможности и для других российских городов, которые, используя наработанный Москвой опыт, также смогут покупать электробусы.

«Уверен в том, что российские автомобильные производители будут, вместе с поддержкой Минпрома и Минтранса, предоставлять возможности и финансовые рычаги для того, чтобы электрический транспорт развивался и в других городах», — заключил заместитель мэра Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве прошли общественные слушания, посвященные автотранспортным проблемам. Выступивший на них руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что уже в 2019 году на дорогах столицы появятся первые серийные электробусы. А с 2021 года город полностью откажется от закупок дизельного транспорта.

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