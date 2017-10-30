Штатным боевым роботом россиийской армии станет «Нерехта»

Москва, , 17:57 — REGNUM Российские военные намерены выбрать для принятия на вооружение боевой робот «Нерехта», сообщил 30 октября журналистам начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны России полковник Олег Помазуев.

По словам Олега Помазуева, боевой роботизированный комплекс «Нерехта» будет применяться российскими военными в существующих на данный момент вариантах.

«В Вооруженные силы приходят новые роботы, они выполняют задачи разведки, разминирования, пожаротушения. В будущем помимо этих задач будут решаться и задачи ударные, штурмовые», — уточнил полковник Помазуев.

На прошедших летом 2017 года комплекс «Нерехта» успешно прошел испытания, показав способность преодолевать препятствия, водные преграды, а также наносить огневое поражение противнику.

Оле Помазуев подчеркнул, что результаты, полученные при создании «Нерехты», используются в других научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в этом направлении.

Справка: боевой робот «Нерехта», созданный специалистами ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и Фонда перспективных исследований может оснащаться тремя модулями: боевым, артиллерийской разведки и транспортным. Боевой модуль может вооружаться 12,7-мм пулеметом «Корд», 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова», автоматическим гранатометом АГ-30М. Разработчики комплекса заявляют, что этот перечень будет дополнен модулем с более тяжелым вооружением, включая противотанковые управляемые ракеты.

Боевой роботизированный комплекс «Нерехта» состоит из компактного гусеничного шасси, бронированного корпуса и креплений для установки модулей различного назначения. Длина боевого робота — 2,5 м, ширина — 1,6 м. Высота робота без установки модулей специального оборудования — 0,9 м. Масса полностью снаряженной машины не превышает одной тонны.

В состав комплекса будет включено средство для транспортировки боевых роботов. Пульт управления боевыми роботами может устанавливаться на самоходных автомобильных или гусеничных шасси или использоваться в варианте выносного модуля. В качестве самоходной платформы для транспортировки пульта управления и обслуживающего персонала предполагается бронеавтомобиль типа «Скорпион».

Комплекс управления БРК «Нерехта» способен контролировать 18 боевых платформ с модулями различного назначения. Операторы комплекса могут одновременно решать различные задачи, используя машины с разными комплектами специального оборудования или вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Минобороны провело сравнительные испытания боевых роботов «Нерехта» от «Завода им. В.А.Дегтярева», «Соратник» концерна «Калашников» и «Уран-9» от ОАО «766 УПТК».

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