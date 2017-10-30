Иран планирует запустить спутник до конца 2017 года

Тегеран, , 17:52 — REGNUM Иран намерен осуществить запуск спутника до конца 2017 года, заявил глава иранского космического агентства Мохсен Бахрами, 30 октября сообщает агентство Mehr.

Спутник «Dousti» («Дружба»), разработанный иранским Технологическим университетом имени Шарифа, готов к запуску, заявил Бахрами.

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Глава космического агентства Ирана добавил, что спутник должен отправиться в космос до конца 2017 года. Бахрами отметил, что запуску спутника предшествует сложный подготовительный этап, поэтому на данный момент невозможно определить точное время запуска.

Напомним, иранский Технологический университет имени Амира Кабира разрабатывает ещё один спутник — AUT. Ожидается, что процесс разработки завершится до конца 2017 года.

Запуск AUT должен произойти через шесть месяцев после его передачи в распоряжение национального космического агентства.

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