КНДР готова осуществить запуск дополнительных спутников

Пхеньян, , 16:39 — REGNUM Северная Корея планирует запуск дополнительных спутников, поскольку любая суверенная страна имеет право развивать собственную космическую программу, 30 октября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

КНДР разместит в космическом пространстве большее количество спутников, включая стационарные спутники, в рамках своей пятилетней космической программы.

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«Некоторые страны манипулировали санкциями ООН, чтобы замедлить развитие космической программы суверенной страны. Это абсолютно недопустимо… Страна стремится обеспечить экономический рост за счёт развития космической программы, это соответствует глобальным тенденциям», — говорится в заявлении северокорейской газеты Rodong Sinmun.

Напомним, 7 февраля 2016 года северокорейская ракета-носитель Kwangmyongsong-4 вывела спутник на околоземную орбиту. Запуск произошёл с космодрома Сохэ на северо-западе КНДР в 09:00 по местному времени.

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