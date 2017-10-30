Китайский клон Mercedes-Benz GLA замечен во время дорожных испытаний

Пекин, , 15:52 — REGNUM Китайский концерн Zotye, известный во всем мире своим копированием иностранных автомобилей, в очередной раз удивил экспертов, выпустив очередной «клон» представителя европейского автопрома. На этот раз Zotye скопировал городской кроссовер от Mercedes-Benz.

Даже любители обратили внимание на внешнее сходство Mercedes-Benz GLA и Zotye Traum MEET3. Новинка китайского автопрома была замечена фотошпионами во время очередного дорожного испытания в одном из мегаполисов КНР, пишет «Тайпин цичэ».

Zotye Traum MEET3 построен на базе другого кроссовера Zotye SR7, который в свою очередь является копией немецкого Audi Q3. Новинка от Zotye получила 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 152 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой переключения передач.

Новинка поступит в продажу уже в декабре 2017 года. Как отмечают эксперты, стоимость автомобиля в базовой комплектации составит около 70 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новейший внедорожник G-klassе, известный также как G-Wagen, от немецкого автоконцерна Mercedes-Benz был замечен во время дорожных испытаний в КНР.

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