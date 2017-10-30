Легковые автомобили включены в программу льготного лизинга

Москва, , 15:56 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ решило включить легковые автомобили в программу льготного лизинга, данная мера будет действовать ограниченное время, об этом 30 октября сообщил портал Avto Drug.

Приобрести автомобиль в лизинг по данной схеме можно будет приобрести с 25 октября по 1 декабря 2017 года. При этом стоимость автомобиля не может быть больше 1 млн 450 тыс. рублей.

Издание напоминает, что ранее в рамках этой программы можно было приобрести легкие коммерческие машины, грузовики и различную специальную технику.

Еще одним изменением стало то, что сейчас в программе смогут участвовать физические лица, тогда как ранее воспользоваться ей могли только компании — юридические лица.

Как отмечают некоторые эксперты, новым предложением Минпромторга могут воспользоваться покупатели, желающие приобрести семейный автомобиль.

Таким образом, эта программа может стать альтернативой программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Напомним, 3 октября 2017 года СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» изменил условия продажи некоторых автомобилей в рамках программ льготного кредитования. Например, из программы trade-in были убраны LADA Vesta, LADA Largus и LADA Priora. Также компания отказалась от участия в программе утилизации старых автомобилей.

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