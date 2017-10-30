Ferrari представила свой новый гиперкар FXX K Evo

Маранелло, Италия, , 16:12 — REGNUM Ferrari официально представила свой новый гибридный гиперкар Ferrari FXX K Evo, про этот новый автомобиль итальянского брэнда 30 октября рассказало издание Top Gear.

Автор заметки напоминает, что ранее компанией была выпущена такая модель как LaFerrari. Затем появился Ferrari FXX K. Теперь компания выпустила машину, которая обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками.

Сообщается, что прижимная сила, которую обеспечивает аэродинамика FXX K Evo, на 23% больше, чем у FXX K и на 75% больше, чем LaFerrari.

Автомобиль получил новое антикрыло, отличающееся необычной закругленной формой и «плавником», который соединяет его с кузовом автомобиля. На нем присутствуют также дополнительные аэродинамические элементы.

Новое крыло должно работать в паре с активным задним спойлером, помимо этого конструкторы также увеличили задние колесные арки. Передняя часть автомобиля также получила новые аэродинамические элементы — воздухозаборники и ребра.

Напомним, мощность силовой установки Ferrari FXX K составляет 1050 л.с., 860 л.с. дает двигатель V12, объем которого составляет 6,26 л, а еще 190 л.с. машина получает от электродвигателя. Максимальный крутящий момент установки — 900 Нм.

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