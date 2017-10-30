Медведев внес изменения в правила проезда перекрестков с круговым движением

Москва, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два постановления о внесении изменений в правила дорожного движения, соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.

В частности, первый документ изменяет приоритет при проезде автомобилями перекрестков с круговым движением. Приоритет получают водители, двигающиеся по кругу, остальные участники дорожного движения должны им уступать.

«Правила дополнены новым пунктом 13.11, устанавливающим приоритет проезда перекрёстка с круговым движением, — говорится в документе. — Скорректированы нормы, определяющие порядок проезда нерегулируемых перекрёстков».

Второе постановление вводит новую специальную дорожную разметку «Зона перекрестка» в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, обозначающем границы перекрестка. Отмечается, что в настоящее время на автодорогах одними из наиболее проблемных участков, связанных с ДТП и затруднениями движения, являются перекрестки.

«Во многом такая ситуация обусловлена нарушением участниками дорожного движения пункта 13.2. правил, в соответствии с которым запрещается выезд на перекрёсток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынуждает водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении», — сообщается в справке к документу.

Целью принятия решений является повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках.

Напомним, с 20 октября в России вступил новый регламент ГИБДД, согласно которому сотрудники ДПС имеют право останавливать автомобили вне стационарных постов. Кроме того, попавший в ДТП водитель будет получать на руки только копии протокола и постановления об административном правонарушении.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель, будь внимателен: новый регламент ГИБДД вступил в силу