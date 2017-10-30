Объемы продаж Tesla в России выросли на 92%

Москва, , 13:35 — REGNUM С января по сентябрь 2017 года в России было продано 46 новых электрокаров производства Tesla, что на 92% больше, чем за аналогичный период 2016 года, об этом 30 октября сообщило агентство «Автостат».

В число этих машин вошли 12 седанов Model S и 34 кроссовера Model Х. Эксперты кампании отмечают, что за аналогичный период 2016 года было продано 24 электромобиля этого автопроизводителя.

Основной вклад в увеличение объема продаж внесли кроссоверы Model Х, именно этот тип автомобилей сегодня наиболее популярен в России.

Что касается географии продаж, то из 46 проданных автомобилей 29 приобрели жители Москвы. По два электрокара ушли в Санкт-Петербург, Татарию и Ростовскую область. По одной такой машине получили: Хабаровский край, Воронежская и Тверская области.

Согласно данным компании, по состоянию на 1 июля 2017 года по дорогам России должно передвигаться 215 электромобилей производства Tesla.

Напомним, в октябре 2017 года Tesla объявила об отзыве около 11тыс. электрокроссоверов Model Х. Причиной объявления отзывной кампании послужила плохая укладка кабелей электропроводки третьего ряда сидений. Сообщалось, что из-за этого дефекта в случае ДТП левое сиденье третьего ряда может сдвинуться вперед.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla отзывает около 11 тыс. кроссоверов Model X из-за проводки сидений