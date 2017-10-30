В КНР завершились испытания новейшей морской буровой платформы

Пекин, , 13:14 — REGNUM Государственное океаническое управление КНР опубликовало заявление, согласно которому у побережья провинции Ляонин завершились испытания новейшей нефтедобывающей платформы шестого поколения. В ближайшее время платформа будет отбуксирована на место постоянной дислокации.

Платформа была спроектирована и построена силами специалистов из китайской судостроительной компании Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC), входящей в состав госкорпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), пишет «Наньцзао жибао».

В ходе испытаний, который продлились более года, были протестированы все системы и агрегаты буровой платформы. Новейшая буровая станция отличается от своих предшественников впечатляющими габаритами: длина платформы составляет 104,5 метра, ширина — 70,5 метра, высота конструкции составляет 105,8 метра.

Как отмечается в заявлении управления, платформа может работать на глубинах до 1500 метров и бурить скважины глубиной до 9144 метров. По состоянию на сегодняшний день, данная платформа является одной из самых передовых во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле власти Вьетнама потребовали от КНР вывести нефтедобывающую платформу со спорных территорий в Южно-Китайском море.

Читайте ранее в этом сюжете: Вьетнам требует вывести нефтяную платформу КНР со спорных территорий