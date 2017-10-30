Toyota снизила цены на внедорожник Land Cruiser 200

Москва, , 13:07 — REGNUM Toyota снизила в России цены на внедорожник Land Cruiser 200, автомобиль стал дешевле в некоторых комплектациях, больше всего снижена цена на автомобили в комплектации «Комфорт», об этом 29 октября сообщило агентство «Автостат».

Теперь автомобиль в базовой комплектации можно приобрести на 5,5% дешевле, в абсолютном значении цена уменьшилась на 223 тыс. рублей — до 3 млн 799 тыс. рублей.

За эту сумму покупатели смогут получить 5-местный автомобиль с бензиновым двигателем объемом 4,6 л и автоматической трансмиссией.

Вариант с дизельным твин-турбо мотором объемом 4,5 л обойдется им в 3 млн 999 тыс. рублей, что на 133 тыс. рублей меньше, чем в сентябре 2017 года (цена уменьшилась на 3,2%).

Издание сообщает, что при этом стоимость вариантов: «Элеганс», «Престиж», «Люкс Safety 5 мест» и «Люкс Safety 7 мест» осталась прежней. Стоит отметить, что немного подешевела комплектация Executive — на 8 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2017 года СМИ сообщили, что с января по август 2017 года в России было продано около 5767 внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Всего российские покупатели потратили на этот автомобиль около 23,7 млрд рублей.

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