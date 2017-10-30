Николай Дроздов расскажет про животных в Московском зоопарке

Москва, , 12:51 — REGNUM Московский зоопарк запустил мобильное приложение с аудиогидом, в котором описания животных озвучены голосом известного учёного и телеведущего Николая Дроздова. Об этом 30 октября сообщается на сайте мэра Москвы.

Приложение включает в себя несколько тематических экскурсионных маршрутов. В одном из них речь идёт о животных, встречающихся в Московской области. Разработан отдельный детский маршрут. Также две экскурсии посвящены особо охраняемым животным, находящимся на грани исчезновения.

В сервис встроена интерактивная карта, выполняющая функцию навигатора и позволяющая совершать самостоятельные экскурсии по территории и получать информацию о каждом животном.

«Новое мобильное приложение позволит еще ближе познакомиться с нашими обитателями. Здесь помогут и очень подробная интерактивная карта, и аудиогид с голосом Николая Дроздова», — приводятся в сообщении слова руководителя Московского зоопарка Светланы Акуловой.

По её словам, до конца года в приложение добавится ряд новых функций — например, квесты по зоопарку с виртуальными загадками.

Отмечается, что в приложении можно купить билеты и заказать экскурсии в онлайн-режиме, узнать о новостях зоопарка, а также посмотреть расписание публичных кормлений.

Приложение зоопарка работает на смартфонах Android, iOS и Windows Phone.