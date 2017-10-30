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В России средний возраст легковых авто увеличился на 4 месяца

Техника

Эксперты сравнили значения показателей 2016 и 2017 года

Москва, 30 октября 2017, 12:34 — REGNUM  Средний возраст легковых автомобилей в России вырос на 3%, а в абсолютном выражении — на 4 месяца, об этом 29 октября сообщило агентство «Автостат».

Эксперты компании провели исследование, которое показало, что по состоянию на 1 июля 2017 года средний возраст легковых машин составил 12,5 лет.

Компания напоминает, что по состоянию на 1 июля 2016 года этот показатель составил 12,2 лет. Таким образом, в абсолютном выражении он увеличился на 4 месяца.

Напомним, 31 августа 2017 года компания «Автостат» также сообщила, что средний возраст легковых авто составляет 12,5 лет.

Тогда эксперты пояснили, что доля автомобилей в автопарке страны, чей возраст превышает 15 лет составляет 32%, примерно 60% этих автомобилей — иностранного производства.

Всего в автопарке страны насчитывается около 42 млн легковых авто, при этом доля дизельных автомобилей составляет лишь около 5%. Москва имеет самый большой парк — 3,75 млн автомобилей.

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