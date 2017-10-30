Каждому читателю ИА REGNUM — личный кабинет для работы

Москва, , 20:05 — REGNUM Сегодня, 30 октября, на сайте ИА REGNUM запущен новый раздел — личный кабинет читателя, благодаря которому теперь можно оформить персональные подписки на наши материалы и сформировать ленту материалов по своим интересам.

Функционал личного кабинета поддерживает создание неограниченного количества подписок с возможностью настройки по регионам, темам, сюжетам и авторам, тем самым позволяя читателю всегда оставаться в курсе самых последних событий в России и за рубежом. Можно настроить получение всех или только самых важных материалов. Кроме подписок доступно создание персональных RSS-лент, с функционалом, аналогичным подпискам.

Функция формирования персональной ленты дает возможность создать постоянную ссылку на ленту материалов, интересных именно вам. Это позволит не искать интересующие материалы, а сразу получать всю необходимую информацию на одной странице.

Кроме того, для пользователей, зарегистрированных в «личном кабинете», теперь стала доступна возможность получения материалов агентства в PDF-формате. Нажатием одной кнопки можно получить красиво оформленный материал, размеченный и подготовленный к печати.

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