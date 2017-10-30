В Лос-Анджелесе сняли видео теста LADA 4x4

Лос-Анджелес, США, , 10:54 — REGNUM Эксперты из США протестировали на дорогах Лос-Анджелеса автомобиль LADA 4×4, видео теста опубликовали 30 октября «Известия».

Как пояснил автор ролика, в Лос-Анджелесе каждые два месяца проводится смотр советских автомобилей, на одном из таких мероприятий эксперты JT и Paul протестировали российский внедорожник.

Одному из водителей понравился внешний вид автомобиля, по его мнению, машина выглядит как автомобиль для ралли. Он отметил, что сходство будет еще большим, если уменьшить у неё дорожный просвет.

Другой специалист отметил, что LADA 4×4 одновременно похожа на старый Ford Escort и Mini Cooper Rally. Ему понравился черно-белый контраст, который машина получила благодаря белому цвету кузова и некоторым черным элементам.

Экспертов удивило, что запасное колесо располагается под капотом, им очень понравилось то, что капот машины открывается в противоположную сторону — от стекла.

При этом они отметили, что при осуществлении работ с двигателем автовладелец столкнется с недостатком пространства. Во время этого теста экспертам не удалось проверить машину на бездорожье, они заявили, что им не терпится провести подобные тесты.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» намерен к 2021 году прекратить выпуск LADA 4×4 в её нынешнем виде. В основу следующего поколения автомобиля ляжет шасси Global Access, на базе этой платформу построены кроссоверы Renault Logan, Duster и Kaptur.

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