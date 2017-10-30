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В Китае появился смартфон с двумя дисплеями

Техника

Новое мобильное устройство должно поступить в продажу в конце 2017 года

Пекин, 30 октября 2017, 10:49 — REGNUM  В Китае появилось мобильное устройство, которое оснащено сразу двумя дисплеями. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Смартфон способен раскладываться и превращаться в 7-дюймовый планшет. На двух экранах могут быть расположены разные приложения, также они могут использоваться в режиме «зеркало», когда дисплеи отображают одно и то же.

Смартфон оснащён одной камерой с оптической стабилизацией и функцией ночной съемки. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения сбоку.

Новое мобильное устройство должно поступить в продажу в конце 2017 года. Стоимость смартфона составит 725 долларов — около 42 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае создали защитную маску, не позволяющую сканеру лица Face ID на смартфоне определять владельца.

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