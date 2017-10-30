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Китай намерен построить самый длинный туннель в мире

Техника

Длина уникальной инженерной конструкции составит 1 тыс. км

Пекин, 30 октября 2017, 10:40 — REGNUM  Китайские инженеры тестируют методы, которые могут быть использованы для создания самого длинного туннеля в мире для транспортировки воды из Тибетского автономного района в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Как отметил один из инженеров-геотехников, предполагаемый туннель длинной 1 тыс. км «превратит засушливый Синьцзян в процветающую Калифорнию». В августе 2017 года в китайской провинции Юньнань началось строительство 600-км туннеля, состоящего из 60 секций, каждая из которых способна разместить по ширине два железнодорожных состава. Данный туннель станет «репетицией» перед возведением самого протяженного туннеля в мире, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время самым протяженным подземным сооружением для транспортировки воды является туннель Дахофан в китайской провинции Ляонин. Его протяженность составляет 85 км. Самым длинным в мире туннелем считается 137-км магистральный трубопровод в Нью-Йорке.

Стоимость строительства туннеля в Юньнани составляет около $11,7 млрд, тибетский туннель обойдется бюджету КНР почти в $25 млрд, при этом срок реализации проекта превысит 10 лет. По расчётам китайских специалистов, благодаря созданию нового туннеля в Синьцзяне появится более 4 млн новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Нинся-Хуэйского автономного района сообщили о завершении строительства самого протяженного автомобильного тоннеля в Китае. Тоннель, длина которого составляет 9485 метров, был построен за рекордные 2 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР завершено строительство самого длинного автомобильного тоннеля

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Строительство туннелей
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