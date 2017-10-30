«КАМАЗ» приостановил внедрение системы помощи водителю

Набережные Челны, Татария, , 10:23 — REGNUM Российский производитель грузовиков «КАМАЗ» решил отложить на несколько лет выпуск на рынок автомобилей с системой активной безопасности ADAS, об этом 30 октября сообщили «Известия».

Представители компании пояснили, что к такому решению руководство пришло после общения с дилерами. По мнению последних, внедрение подобных систем приведет к удорожанию автомобиля, из-за чего машины будут не востребованы.

Однако глава пресс-службы компании Олег Афанасьев сообщил, что ADAS будет массово устанавливаться на машины следующего модельного ряда, который будет выпущен на рынок в 2019—2020 году.

Эксперты считают, что на данный момент стране не требуются автомобили с подобными нововведениями, поскольку существует проблема неразвитости дорожной инфраструктуры.

«Система может работать корректно только при наличии качественной разметки, правильно установленных знаках и просто на чистых дорогах, — сказал эксперт журнала «За рулем» Игорь Моржаретто, — хотя нужно признать, что не иметь подобных собственных технологий к моменту, когда инфраструктура появится, тоже неправильно».

Напомним, система ADAS способна следить за тем, чтобы водитель соблюдал дорожную разметку и знаки, она может предупреждать его о препятствиях на дороге и о наличии впереди пешеходных переходов. По мнению специалистов «КАМАЗА», ADAS является первым шагом к появлению у автомобилей функции автопилота.

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