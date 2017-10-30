Названы три лучших концепт-кара СССР

Москва, , 08:47 — REGNUM Составлен ТОП-3 автомобилей, над которыми работали конструкторы СССР, но которым так и не удалось попасть на рынок Союза, рейтинг был опубликован 29 октября порталом «Дейли-Мотор».

Первое место эксперты отдали прототипу, разрабатывавшемуся инженерами «АЗЛК», концепт-кар носил имя «Москвич-2144 Истра». Создателем машины является Сергей Ивакин.

Этот автомобиль 1985 года был оборудован дверьми по типу «крыло чайки», его дизайн был выполнен в футуристическом стиле, одной из особенностей машины была большая площадь остекления. Авто было оборудовано автоматической коробкой передач. Первый и последний прототип был выпущен в 1991 году.

Второе место досталось электроавтомобилю «ВАЗ-2702 Пони», который даже прошел проверочные испытания. К сожалению, они показали, что его аккумуляторная батарея НЦ-125 требует доработки.

Однако завод-изготовитель не захотел производить её дальнейшую модернизацию. Из-за этого проект электрокара пришлось закрыть.

Замыкает ТОП-3 прототипов СССР машина «НАМИ ЛУАЗ-Прото», которая представляла собой внедорожник. Концепт-кар, выпущенный в 1988 году, отличался весьма интересным дизайном, он получил двигатель МеМ3−245.

Напомним, концепт-карами называют прототипы автомобилей, которые автопроизводители используют для того, чтобы показать свое новое видение в области дизайна и продемонстрировать новые технологии. Такие автомобили практически никогда не доходят до серийного этапа в своем первоначальном виде.

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