Роскосмос заказал разработку орбитальной АЭС, передающей энергию лазером

Москва, , 07:34 — REGNUM Роскосмос заказал разработку атомной электростанции для работы на орбите, которая способна передавать энергию с помощью лазерного луча. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на техническое задание, полученное конструкторским бюро «Арсенал».

Согласно информации, содержащейся в техзадании, «Арсенал» должен исследовать «возможные варианты применения космического аппарата для решения задач направленной передачи энергии лазерным излучением».

«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 кВт до 1000 кВт», — говорится в сообщении.

Основные характеристики и облик космического аппарата должны быть представлены в ноябре 2018 года. Кроме того, разработчик должен определить варианты размещения спутника на различных орбитах, схемы его выведения в космос, а также вопросы обеспечения безопасности в случае нештатных ситуаций.

В 2016 году ракетно-космическая корпорация «Энергия» провела эксперимент на Земле, в котором энергия передавалась лазером на расстояние 1,5 км.

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