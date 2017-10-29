Минобороны РФ продемонстрировало возможности Су-30СМ

Москва, , 13:13 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, демонстрирующий потрясающие возможности российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ. Видеоролик распространила сегодня, 29 октября, пресс-служба российского военного ведомства.

Данный истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям в любое время суток и в сложнейших метеоусловиях.

Данный многоцелевой истребитель позволяет военным летчикам очень сложные фигуры высшего пилотажа, в частности, «колокол», «кобра», «петля Нестерова», «плоский штопор» и другие. Также в видеоролике продемонстрирован боевой порядок «ромб».

Напомним, Су-30СМ (серийный модернизированный) — это последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Первый полёт данной модификации состоялся 21 сентября 2012 года. Данный истребитель производится на заводах авиастроительной корпорации «Иркут».