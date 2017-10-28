На космодром «Восточный» доставилил ракету-носителя для второго запуска

Циолковский, Амурская область, , 11:17 — REGNUM На космодром «Восточный» в Амурской области прибыл эшелон с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщает сегодня, 28 октября, Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Сообщается, что эшелон с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б» прибыл на железнодорожную станцию «Ледовая», а затем был транспортирован на технической комплекс космодрома.

Известно, что эшелон вышел из Самары 7 октября. Сейчас транспортировочные контейнеры с блоками ракеты установлены в тепловом тамбуре для очистки. Затем они будут разгружены на складе, откуда они будут транспортированы в монтажно-испытательный корпус космодрома «Восточный».

Прибывшая на космодром ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для запуска на орбиту российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2−1. Спутник был доставлен на космодром «Восточный» 11 октября, специалисты «Роскосмоса» готовят его к запуску.

Кроме того, продолжается подготовка разгонного блока «Фрегат», который необходим для вывода спутника на заданную орбиту. 25 октября началась заправка «Фрегата» компонентами топлива и сжатыми газами. Все пневмовакуумные и электрические испытания разгонный блок прошел успешно.

Вместе с «Метеором-М» на орбиту будут запущены малые спутники, в том числе спутник «Бауманец».

Старт «Союза-2.1б» намечен на 28 ноября. Это будет второй пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный». Ожидается, что третий пуск состоится 22 декабря. В космос отправится «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 и №4.