Китай успешно испытал свой крупнейший грузовой беспилотник

Пекин, 28 октября 2017, 05:33 — REGNUM Самый тяжелый китайский грузовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) совершил свой первый полет в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 27 октября агентство «Синьхуа».
Дрон AT200 являющийся совместной разработкой нескольких исследовательских институтов и компаний, успешно совершил свой первый 26-минутный полет, сообщает Институт термофизического машиностроения.
Максимальный подземный вес аппарата составляет порядка 3,4 тонн, а полезная нагрузка — 1,5 тонн. Данный аппарат является одним из самых мощных в мире гражданских грузовых БПЛА.
Аппарат был разработан на базе самолета общего назначения P750XL. Его максимальная скорость составляет 313 км/ч, а радиус полета 2183 км при потолке полета 6,089 км.
Взлет и посадка аппарата могут быть совершены в автоматическом режиме при необходимой дистанции разбега 200 метров.
Аппарат может быть использован в качестве грузового транспорта в горных районах и островных участка Китая, утверждает институт.
Напомним, что ранее частная китайская компания UVS Intelligence System представила первый в мире беспилотный самолет-амфибию U650.
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