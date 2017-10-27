В Китае запущен трамвай, работающий на водородном топливе

Таншань, Китай, , 10:42 — REGNUM В Китае запущен в эксплуатацию первый в мире трамвай, работающий на водородном топливе. Об этом 27 октября сообщает телеканал «Звезда».

Транспортное средство, разработанное компанией China Railway Rolling Corporation, запустили в городе Таншань в провинции Хэбэй.

Отмечается, что новый трамвай не выделяет вредных веществ. Он не вырабатывает оксид азота, поскольку температура реакции водородных топливных элементов ниже 100 градусов по Цельсию.

Максимальная скорость трамвая может достигать 70 километров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Китае был представлен трамвай, способный подзаряжать встроенные аккумуляторы за 30 секунд во время остановки для посадки и высадки пассажиров.

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