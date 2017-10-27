Транспортно-десантный экраноплан разрабатывают в России

Москва, , 09:22 — REGNUM Разработка 600-тонного транспортно-десантного экраноплана «Спасатель», который может быть использован для выполнения поисково-спасательных работ в Арктике и снабжения отдельных гарнизонов, ведется в Российской Федерации. Об этом сообщили «Известиям» в главкомате ВМФ.

«Исполнителем проекта является ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева, — передает вещатель. — Силовую установку для нового экраноплана разработает самарская компания «Кузнецов».

Завершение испытаний первого образца нового 600-тонного воздушного судна, длина которого составит 93 метра, запланировано на 2025 г. Впервые поднять модель в воздух намерены в 2022—2023 гг.

Ожидается, что экраноплан, способный перевозить до 500 военнослужащих с вооружением, сможет совершать полеты на несколько тысяч километров, а также осуществлять посадку на суше и воде.