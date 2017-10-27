Белоснежная LADA: «Первая любовь» или «самодвижущаяся тележка»?

Москва, , 09:12 — REGNUM Седан LADA стал для большинства жителей России первым автомобилем, со ссылкой на экспертов «Авито-Авто» 26 октября сообщает сайт inforeactor.ru.

Издание отмечает, что белоснежная LADA, согласно опросу, является лидером по популярности у российских покупателей. При этом сообщается, что, при выборе между отечественными марками авто, продукцию автоконцерна ВАЗ выбирали 48% опрошенных. «Я тебя никогда не забуду», — так отзываются бывшие владельцы о своих «ласточках», одновременно называя LADA и «легендой АвтоВАЗа», и «самодвижущейся тележкой».

Читайте также: Составлен мировой «антирейтинг» ненадежных автомобилей

Эксперты «Авито-Авто» также выяснили, что лишь 13% наших сограждан покупали авто в салоне, большинство же предпочитало выбирать машины на вторичном рынке.

Читайте также: Vesta в лидерах: ТОП-10 самых популярных в России авто

Напомним, ранее специалисты «Автостат Инфо» составили рейтинг наиболее популярных машин в России за 3 квартала 2017 года. Лидирует в списке с показателем 54 136 проданных авто LADA Vesta, Skoda Octavia держится на втором месте, почетное третье место, занимает корейская Kia cee’d.