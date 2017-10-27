Установлена связь между атаками вирусов BadRabbit и NotPetya

Москва, , 08:58 — REGNUM Атаку вируса BadRabbit организовала та же группа хакеров, которая до этого запустила вирус NotPetya. Об этом сообщается на сайте компании Group-IB, занимающейся расследованиями киберпреступлений.

«В ходе анализа установлено, что Bad Rabbit является модифицированной версией NotPetya с исправленными ошибками в алгоритме шифрования. Код Bad Rabbit включает в себя части, полностью повторяющие NotPetya», — говорится в сообщении.

В компании предположили, что за атаками может стоять хакерская группировка BlackEnergy.

Отмечается, что некоторые модули вредоносной программы были скомпилированы летом 2014 года. Это говорит о том, что хакеры использовали старые инструменты из предыдущих атак.

Кроме того, программисты установили, что для распространения вируса использовались несколько популярных интернет-ресурсов на Украине и в России.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная атака вируса-шифровальщика BadRabbit произошла 24 октября. Всего атаки совершены в почти 200 странах мира.

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