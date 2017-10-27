Bloodhound Super Sonic: новый король скорости пробует силы

Лондон, , 09:03 — REGNUM Автомобиль с реактивным двигателем Bloodhound Super Sonic смог разогнаться на испытаниях в Великобритании за 9 секунд до 340 км/ч, 26 октября сообщает BBC.

Используя только тягу своего реактивного двигателя, автомобиль, в присутствии более чем 3000 зрителей, развил скорость в 210 миль в час, что примерно равно 340 км/ч.

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Сообщается, что лимитирована скорость болида была лишь длиной взлетно-посадочной полосы, по которой он мчался. Пилот, управлявший машиной, командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин, в копилке своих достижений имеет мировой рекорд скорости для автомобилей, когда он на машине под названием Thrust SSC достиг скорости 1228 км/ч в североамериканской пустыне Блэк-Рок.

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Новый реактивный суперкар призван побить этот рекорд, его ТТХ рассчитаны, чтобы превысить скорость в 1000 миль/час (около 1600 км/ч).

Напомним, эти испытания в Великобритании — лишь начальная часть пути новой машины. Предполагается, что сама попытка превзойти рекорд скорости авто будет проходить уже за пределами Великобритании, в Африке, где на территории ЮАР существует пересыхающее озеро Хэкскин-Пэн, на ровном 19-километровом дне которого и будет брошен вызов очередному пределу человеческих и технических возможностей.

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