В КНР введен в эксплуатацию первый в мире «водородный» трамвай

Таншань, Китай, , 08:42 — REGNUM В китайском городе Таншань вышел на линию первый в мире пассажирский трамвай с водородной энергетической установкой. Уникальный вид транспорта, работающий на водородных топливных элементах, был разработан и построен китайской вагоностроительной корпорацией China Railway Rolling Corporation (CRRC).

Новый транспорта является полностью экологически чистым: вместо оксида азота, вырабатываемого двигателями внутреннего сгорания, единственной эмиссией водородного двигателя является водяной пар, пишет «Синьхуа».

Заправка трамвая топливом занимает около 15 минут. Дальность хода транспорта составляет 40 км при максимальной скорости 70 км/ч. Благодаря специальной конструкции трамвая расстояние от пола вагона до поверхности земли составляет всего 35 см, что существенно облегчает посадку и высадку пассажиров из транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в китайской провинции Хунань состоялось первое дорожное испытание последней разработки китайского вагоностроительного концерна CRRC Zhuzhou Institute — «безрельсового» подвижного состава АРТ.

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