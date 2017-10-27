Названы самые быстрые смартфоны в мире

Москва, , 08:21 — REGNUM Разработчики приложения AnTuTu составили рейтинг самых быстрых смартфонов в мире, передаёт телеканал «Звезда».

На основе данных приложения AnTuTu, которое анализирует быстродействие мобильных устройств, был составлен рейтинг по итогам сентября.

Топ возглавили флагманы Apple — iPhone 8 Plus, набравший 217 тыс. баллов, и iPhone 8, у которого 209 тыс. баллов.

Смартфоны OnePlus 5 и HTC U11, которые занимали первые места по итогам августа, переместились на третье и четвёртое место. В первую пятёрку также вошёл телефон ZTE nubia Z17.

В топ-10 попали такие модели, как Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy S8 и S8+.

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