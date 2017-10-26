Создана подушка безопасности для панорамных люков и крыш автомобилей

Сеул, , 22:27 — REGNUM Компания Hyundai Mobis разработала первую в мире систему подушек безопасности для панорамной крыши, в случае ДТП подушки развертываются за 0,08 секунды, об этом 25 октября сообщил портал motor1.

Как поясняет компания, цель этой подушки безопасности — предотвратить получение травм пассажирами в случае повреждения крыши при опрокидывании транспортного средства.

Новая система похожа на боковые подушки безопасности, которые уже используются на многих автомобилях. В сложенном состоянии она размещается в задней части прозрачной крыши и в случае ДТП развертывается за 0,08 секунд.

Конструкторы компании отмечают, что при разработке данной системы безопасности они столкнулись с различными сложностями. Например — подушка должна работать, когда панорамный люк открыт или закрыт.

В компании сообщили, что имеют 11 патентов на эту технологию. Эта подушка безопасности разрабатывалась конструкторами в основном для роскошных внедорожников, но, как пояснили специалисты, в итоге она «привлекла внимание крупных учреждений, связанных с безопасностью дорожного движения, и представителей промышленности США».

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что компания Ford подала заявку на патент подушки безопасности в сиденье автомобиля, которая должна предотвращать проскальзывание пассажира под ремень безопасности в случае ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: Ford запатентовала подушки безопасности для сидений авто