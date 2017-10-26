Новый регламент «Формулы 1» может сделать автомобили полноприводными

Лондон, , 15:10 — REGNUM Спортивные автомобили «Формулы 1» с 2021 года могут стать полноприводными, возможные нововведения уже вызвали споры среди участников гонок, об этом 26 октября сообщил портал Motorsport.

Издание пишет, что 31 октября в Париже состоится встреча представителей Международной автомобильной федерации с владельцами прав на «Формулу 1».

Основной темой переговоров станет переход на двигатели, которые по своим конструктивным особенностям будут проще и дешевле нынешних моторов V6. Удешевления планируется добиться путем стандартизации некоторых деталей и введения в конструкцию мотор-генераторов кинетической энергии (MGU-K).

Последние как раз и стали яблоком раздора, поскольку на данный момент нет никакого решения по поводу того, должны ли они являться неотъемлемой частью двигателя.

Вполне возможен вариант развития событий, при котором некоторые команды решат разместить их на передней оси. Это автоматически сделает автомобиль полноприводным, поскольку концепция подразумевает, что в любой момент накопленная энергия может быть передана на двигатели.

Напомним, 23 октября портал Motorsport сообщил о том, что Йос Ферстаппен, являющийся отцом пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена выступил с заявлением, в котором он призвал уволить руководителя FIA Чарли Уайтинга.

Его недовольство вызвал эпизод Гран-при США, когда Макс Ферстаппен получил пятисекундный штраф за обгон Кими Райкконена. Отец гонщика сообщил — ему стало известно, что это решение принял Уайтинг.

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