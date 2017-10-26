Более половины автомобилей в России продается в кредит

Москва, , 14:36 — REGNUM С июля по сентябрь 2017 года в России автомобиль в кредит приобрели 52,9% покупателей, таковы результаты исследования, произведенного экспертами агентства «Автостат» и «Национальным бюро кредитных историй» (НБКИ), об этом 26 октября было сообщено на сайте агентства.

Всего в третьем квартале в России было продано около 203 тыс. легковых машин, при проведении исследования специалисты проанализировали данные 4100 кредитных компаний.

Сообщается, что за аналогичный период 2016 года количество купленных в кредит машин составляло около 156 тыс., таким образом, кредитных договоров было заключено меньше на 3%.

По мнению экспертов агентства, рост количества заключенных договоров связан с тем, что сейчас функционируют такие программы льготного автокредитования как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ю скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита», — отметил исполнительный директор компании «Автостат» Сергей Удалов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что объем продаж массового сегмента автомобильного рынка России с января по сентябрь 2017 года вырос на 12,2% относительно аналогичного периода 2016 года. Всего было продано около 975,5 тыс. автомобилей.

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