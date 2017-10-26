В сети появились новые снимки кроссовера Zotye T500

Пекин, , 14:07 — REGNUM Китайский автоконцерн Zotye, известный во всем мире своим копированием автомобилей других марок, выложил в сеть первые снимки серийного версии кроссовера Zotye T500. Новинка поступит в продажу уже в декабре 2017 года.

Производитель позиционирует новую модель как промежуточную версию между компактным Т300 и вместительным Т600. Главной особенностью Т500 стал уникальный дизайн — впервые за долгое время дизайнеры Zotye не стали копировать чужие решения, разработав модель практически «с нуля», пишет «Тайпин цичэ».

Новая модель будет оснащена старыми бензиновыми 1,5-литровыми турбодвигателями мощностью 156 л.с., которые уже более 10 лет устанавливаются во все кроссоверы от Zotye. В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Дизайн интерьера отдаленно напоминает дизайнерские решения, примененные концерном Audi в кроссоверах Q3 и Q5. В центральной консоли расположился 8,8-дюймовый сенсорный дисплей, приборная панель Zotye Т500 полностью цифровая, управление мультимедиа системой будет осуществляться с руля.

Стоимость новинки в базовой комплектации составит около 70 тыс. юаней, за самую полную комплектацию придется заплатить до 110 тыс. юаней.

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