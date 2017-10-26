Прототип беспилотного автомобиля Nissan проехался по улицам Токио

Токио, , 14:08 — REGNUM Nissan решил протестировать свой автомобиль с функцией автопилота на улицах Токио во время работы автосалона, который открылся 25 октября 2017 года, об этом 26 октября сообщил портал Autocar Professional.

Сообщается, что прототип, передвигавшийся по городским улицам, был оснащен оборудованием, которое начнут устанавливать на автомобили ближе к 2020 году.

Система искусственного интеллекта, которой оборудован прототип, использует входные данные 12 сонаров, 12 камер и радаров, шести лазерных сканеров.

Также в компьютер автомобиля загружены высокоточные карты, с их помощью машина может в реальном времени анализировать внешние условия и выдавать сложные сценарии поведения.

Сообщается, что автомобиль сможет совершать осторожные маневры в случаях, если на дороге им будут обнаружены различные препятствия. Таким образом, его поведение похоже на поведение человека.

«Наш прототип ProPilot следующего поколения демонстрирует технологию, которая будет доступна для использования в реальном мире с 2020 года. Сегодняшняя демонстрация — это еще один пример нашей успешной работы по созданию будущего автономного вождения», — сказал вице-президент Nissan Такао Асами.

Напомним, на автосалоне в Токио Nissan показал электромобиль IMx, который компания позиционирует как массовый электрокар будущего, обладающий функцией беспилотного вождения. Как заявила компания, это будет автомобиль с автопилотом пятого уровня.

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