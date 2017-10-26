Удар по амбициям Tesla: Mercedes показал в Токио электрический грузовик

Токио, , 12:26 — REGNUM Компания Mercedes Benz показала на автосалоне в Токио свой новый электрический грузовик с запасом хода 355 км, автомобиль может перевозить грузы массой до 11 тонн, об этом 26 октября сообщил портал TechСrunch.

Издание отмечает, что таким образом немецкий производитель нанес серьезный удар по амбициям компании Tesla, которая до сегодняшнего дня так и не выпустила свой разрекламированный электрический тягач.

Автор пишет, что, тем не менее — сегодня сложно сказать, что именно покажет в будущем Tesla, возможно, её модель будет более технологически продвинутой. Ранее компания заявила, что запас хода её грузовика составит от 321 до 482 км.

Грузовик Mercedes Benz E-FUSO Vision One оборудован аккумуляторными батареями, емкость которых позволяет передвигаться ему между относительно близко расположенными городами, таким образом он сможет обеспечить доставку грузов на средних расстояниях.

Бренд E-FUSO является новым суббрендом грузового подразделения Daimler's Mitsubishi. Сообщается, что компания будет заниматься исключительно производством электрических грузовиков и автобусов и их продажей по всему миру.

Напомним, 9 октября 2017 года стало известно — глава Tesla Илон Маск объявил, что переносит дату презентации грузовика Tesla Semi, которая была запланирована на 26 октября 2017 года. Руководитель компании сообщил, что намерен направить все ресурсы на производство Tesla Model 3 и аккумуляторов для энергосистемы Пуэрто-Рико.

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