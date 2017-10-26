Пилоты F-35 продолжают сообщать о проблемах, угрожающих полетам

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Представители ВВС США сообщили о проблемах истребителя-бомбардировщика F-35, которые могут помешать полетам, передает издание Air Forceсо со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова.

По его словам, летчики нового истребителя продолжают сообщать о признаках, которые могут свидетельствовать о кислородном голодании.

При этом Деллаведов заявил, что эти инциденты — «физиологические эпизоды». Расследование не смогло установить, с чем они связаны: с гипоксией, гиперкапнией, декомпрессионной болезнью, обезвоживанием, недостатком сна или переутомлением.

Напомним, в течение года ВВС США зафиксировали уже десять «физиологических эпизодов», которые заключались в недомогании, головокружении, покалывании пальцев и дезориентации пилотов.

С 2006 по 2016 год было зафиксировано такое же количество подобных инцидентов. Специальная комиссия не обнаружила причин недомогания, поэтому самолетам вновь разрешили летать.

Тем не менее в Пентагоне отметили, что такие инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.

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