В Apple опровергли информацию о намеренном ухудшении Face ID

Купертино, США, , 10:07 — REGNUM Корпорация Apple опровергла информацию о том, что она намеренно ухудшает качество функции Face ID для увеличения производства iPhone X. Об этом сообщает Reuters.

«Качество работы Face ID не изменилось. Вероятность того, что посторонний сможет разблокировать смартфон, оснащенный Face ID, составляет один на миллион», — приводятся в сообщении слова представителя Apple.

Он добавил, что информация об ухудшении системы идентификации лица Face ID, которая применяется в новых iPhone X, является несоответствующей действительности.

Ранее о том, что компания Apple намеренно ухудшила качество Face ID, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировые поставки iPhone X от компании Apple могут сократиться в два раза из-за техническим проблем, связанных с производством OLED-дисплеев, а также системой идентификации лица Face ID.

Напомним, 12 сентября во время презентации нового iPhone X, отказала функция идентификации лица Face ID, которая должна была «узнать» владельца и снять блокировку.

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