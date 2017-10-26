Nissan показал в Токио массовый беспилотный электрокар будущего

Токио, , 10:16 — REGNUM Компания Nissan представила в Токио свой электрический концепт-кар IMx, который она позиционирует как полностью беспилотный массовый автомобиль, про машину 25 октября рассказало издание Drive Mag.

Издание отмечает, что на данный момент многие автомобильные компании заняты созданием высокопроизводительных электрокаров для избранных. В случае с IMx заметно, что Nissan сконцентрировал усилия на другом направлении. Поясняется, что название автомобиля IMx происходит не только от слов от Intelligent Mobility, но и от слова Excitement (волнение — ИА REGNUM ).

У компании есть подозрение в том, что беспилотные автомобили будут достаточно скучными. По мнению редакции, к IMx это не относится. Это будет автомобиль с автопилотом пятого уровня. Многие компании ранее уже заявили о том, что будут готовы представить подобные системы к 2020 году.

IMx даст возможность водителю выбирать — хочет ли он управлять автомобилем самостоятельно или желает отдать эту функцию автопилоту. Во втором случае рулевое колесо будет автоматически убираться в приборную панель, а кресла будут откидываться назад для того, чтобы обеспечить водителю и пассажирам максимальный уровень комфорта.

Мощность силовой установки автомобиля составит 320 л.с., она будет состоять из двух электродвигателей, размещенных в передней и задней части автомобиля. Запас хода составит около 600 км (370 миль).

Автомобиль будет иметь функцию беспроводной зарядки, кроме того, благодаря искусственному интеллекту он сможет самостоятельно парковаться, отвезти автовладельца в аэропорт и забирать его оттуда, когда он вернется из поездки. Водитель сможет управлять системами автомобиля при помощи жестов, голоса и движения глаз.

Напомним, ранее компания Toyota заявила, что к 2020 году она покажет миру автомобиль, который будет оборудован аккумуляторами нового поколения. Новые батареи будут твердотельными, скорость их зарядки будет гораздо выше, чем у существующих сегодня. При этом компания сообщила, что не намерена отказываться от дальнейшего развития технологии автомобилей на водородных топливных элементах.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые аккумуляторы Toyota не заставят компанию отказаться от водорода