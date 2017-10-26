В Тяньцзине сошел с конвейера первый самолет A320neo

Тяньцзинь, Китай, , 10:02 — REGNUM В китайском Тяньцзине состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску первого лайнера нового поколения A320neo. Самолет был собран на предприятии Airbus Asia, заказчиком выступила авиакомпания AirAsia.

«Выпуск первого A320neo в Китае является историческим моментом для концерна Airbus. Благодаря запуску новой производственной линии, на которой осуществляется сборка A320neo, концерн сможет полностью удовлетворить растущий спрос азиатских клиентов на ближнемагистральные лайнеры», — заявил президент Airbus Commercial Aircraft China Эрик Чэн.

Производственная база в Тяньцзине была открыта в 2008 году. Сборочный цех в Китае является первой производственной площадкой Airbus за пределами Европы. На сегодняшний день в Тяньцзине было собрано и передано заказчику 340 лайнеров различной модификации, пишет «Наньцзао жибао».

«Сегодня Китай является одним из самых быстрорастущих авиационных рынков, мы гордимся тем, что являемся частью этого стремительного роста», — отметил на торжественной церемонии генеральный директор AirAsia Айрин Омар.

A320neo был впервые представлен публике в 2010 году. За семь лет Airbus получил более 5200 заказов. Согласно прогнозу Airbus, в ближайшие 20 лет Китаю потребуется около 6000 новых самолетов, что составляет около 18% от общего мирового спроса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, европейский авиастроительный концерн Airbus объявил о намерениях создать на территории КНР новый исследовательский центр, главной задачей которого станет разработка инновационных технологий в авиастроении.

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